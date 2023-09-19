من أول من استخدم لغة الألوان؟.. “خالد الزعاق” يوضح

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن لغات الشعوب متعددة ومن هذه اللغات لغة الألوان، موضحا أنها لغه تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان.

وأشار الزعاق، خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جماليتهم.

وتابع: “في زمن الأمراض المتبفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسيهةعند العرب، فالمصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى”.

وذكر أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، فعندهم “موسم الحمير وموسم أصفري وموسم الأزيري”، كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.