من الخارج كأنه كتلة من الرمل ومن الداخل كأنه كهف.. سعودي يبني مسجداً في القصيم من صخور الجبال

في ابتكار جديد من ابتكارات الشعب السعودي، يتمكن مواطن من منطقة القصيم من بناء مسجد من صخور الجبال ليتعبد فيه سكان المنطقة المجاورة له براحة وطمأنينة عالية.

المسجد يبدو من الخارج كأنه كتلة من الرمال، أما من الداخل فكأنه كهف مهيئ بحرفة عالية للعبادة.

وقال المواطن السعودي الذي قام ببناء المسجد، إن فكرة بناء المسجد فكرة بسيطة وغير مكلفة.

وأوضح أن المسجد عبارة عن كتلة من الرمال وبعدها يوضع عليها الحجر للتقوية، ثم يوضع على الحجر التسليح.

وأشار إلى أن درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

وأفاد بأنه تم تركيب ألواح زجاجية في الخارج لتعكس ضوء الشمس لإنارة المسجد من الداخل في النهار، وفي الليل تقوم هذه الألواح بعكس ضوء النجوم والقمر.