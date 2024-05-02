من ترك ركنًا من أركان الصلاة ماذا يفعل؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، إن المسلم إذا نسي ركنا من أركان، وجب عليه الإتيان بهذا الركن ولا يجبره سجود السهو.

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن هناك حالات تحكم عملية الإتيان بهذا الركن، منها أن يكون قد شرع في الركعة الثانية ونسي ركنا في الأولى، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بهذا الركن قبل الانتقال إلى الركن الذي على شاكلته.

وأوضح أنه إذا انتهى المسلم من الصلاة ثم تذكر أنه فاته ركن في أي من الركعات، فيجب عليه في هذه الحالة أن يعيد هذه الركعة كاملة،أما في حال خرج من المكان الذي كان يصلي فيه ثم تذكر بعد فترة أنه فاته ركن فيجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة.