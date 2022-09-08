من تشرشل إلى تروس.. 15 رئيسًا للوزراء في حقبة الملكة إليزابيث الثانية

وشهدت فترة حكم الملكة إليزابيث التي امتدت لأكثر من 70 عامًا تعاقب خلالها 15 رئيسا للوزراء منذ ونستون تشرشل “1952-1955” حتى ليز تروس “سبتمبر 2022”.

15 رئييسا للوزراء

• ونستون تشرشل “1951-1955”.. تولت الملكة الحكم في ظل رئاسته للوزراء

• أنتوني إيدن “1955 – 1957”.. رئيس الوزراء الثاني لمدة عامين

• هارولد ماكميلان “1957- 1963”.. رئيس الوزراء الثالث لمدة 6 أعوام

• أليك دوجلاس هيوم “1963- 1964”.. رئيس الوزراء الرابع لمدة عام

• هارولد ويلسون “1946 – 1970”.. رئيس الوزراء الخامس لمدة 6 أعوام “الولاية الأولى”

• إدوارد هيث “1970-1974”.. رئيس الوزراء السادس لمدة 4 أعوام

• هارولد ويلسون “1974-1976”.. رئيس وزراء لولاية ثانية لمدة عامين

• جيمس كالاهان “1976-1979” .. رئيس الوزراء السابع لمدة 3 أعوام

• مارغريت تاتشر “1979-1990”.. رئيس الوزارء الثامن لمدة 11 عامًا “أول رئيسة للوزراء”

• جون ميجور ” 1990-1997″.. رئيس الوزراء التاسع لمدة 7 أعوام

• توني بلير “1997-2007”.. رئيس الوزراء العاشر لمدة 10 أعوام

• جوردون براون “2007- 2010”.. رئيس الوزراء الحادي عشر لمدة 3 أعوام

• ديفيد كاميرون “2010-2016” رئيس الوزراء الثاني عشر لمدة 4 أعوام

• تريزا ماي “2016- 2019”.. رئيس الوزراء الثالث عشر لمدة 3 أعوام “ثاني رئيسة الوزراء”

• بوريس جونسون.. “2019-2022”.. رئيس الوزراء الرابع عشر لمدة 3 أعوام

• ليز تروس “2022”.. انتخبت في 5 سبتمبر الجاري.. رئيس الوزراء الخامس عشر ” ثالث رئيسة لوزراء”