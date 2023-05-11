من دون قائمة انتظار.. “جوجل” تتيح روبوت الذكاء الاصطناعي Bard للجميع

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أعلنت شركة جوجل الأمريكية في مؤتمرها السنوي للمطورين، عن إتاحة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Google Bard لجميع المستخدمين حول العالم دون الحاجة للتسجيل في قائمة الانتظار.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن الروبوت Bard حالياً لديه القدرة على تصدير النصوص المولدة كمسودة إلى بريد “Gmail”، أو إلى “مستندات جوجل” في صورة ملف مع الحفاظ على التنسيق.

وأضافت أن الروبوت أصبح متاحاً الآن في 180 دولة حول العالم، ولكنه يدعم 3 لغات فقط وهي: الإنجليزية والكورية واليابانية، مشيرةً إلى أنها تطمح خلال وقت قريب لدعم 40 لغة من أكثر اللغات انتشاراً في العالم.