من راضي موسوي المقرب من سليماني ونصرالله الذي قتلته إسرائيل في سوريا؟

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أفاد مصدران أمنيان، اليوم الاثنين، بمقتل “عضو كبير في الحرس الثوري الإيراني، السيد راضي الموسوي، خلال غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية”.

وأكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية، مقتل مستشار كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال هجوم إسرائيلي في سوريا وفق “العربية”.

من هو السيد راضي الموسوي؟

يقيم بسوريا منذ عدة سنوات، ويشغل منصب ممثل قوات فيلق القدس في سوريا، ويعمل خلال الحرب كقناة للنقل اللوجستي والمال لقوات الحرس.

فيما ذكر المرصد السوري أن مستشار الحرس الثوري الإيراني راضي موسوي كان مقربا من قاسم سليماني وحسن نصر الله، وقتل في مزرعة قرب “السيدة زينب” بدمشق وفق “العربية”.

ووفقًا لمصادر المعارضة الإيرانية، فإن رواتب الحشد الشعبي العراقي وعناصر “حزب الله”، يتم تأمينها من مكتب خامنئي. وكما يتم نقل المال إلى سوريا بواسطة قوات الحرس بشكل نقدي وفي المطار يتم تحويلها إلى عملاء فيلق القدس ومن ثم إلى العميد الحرسي سيد راضي موسوي ممثل قوات فيلق القدس في سفارة النظام الإيراني، وهو يقوم بعدها بتوزيع هذه الأموال بين مسؤولي قوات فيلق القدس.

ويقع مقر قيادة قوات الحرس في دمشق في مبنى يسمى المقر الزجاجي، بجوار مطار دمشق الدولي.

إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة

أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أن “إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا”.

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيالها أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سورياإيران تعلن مقتل قائد عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على ريف دمشق بسوريا.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان قائلا: “قبل ساعات استشهد اللواء سيد رضي الموسوي أحد المستشارين القدامي في الحرس الثوري بقصف إسرائيلي همجي في سوريا”.

وأضاف البيان: “الشهيد كان من ملازمي الشهيد الحاج قاسم سليماني وكان مسؤول الدعم اللوجستي لجبهة المقاومة في سوريا”.

وأردف: “نقدم التعازي والتبريكات الي اسرة الشهيد وجميع قيادات وجنود المقاومة، ونؤكد أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

انفجارات قوية هزّت العاصمة السورية دمشق

وقالت المصادر الإعلامية، إن دوي انفجارات قوية هزّت العاصمة السورية دمشق وريفها بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت وسائل الإعلام، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميليشيات إيرانية وقوات للنظام السوري في العاصمة دمشق.