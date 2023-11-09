من زيدان لمدرب “الفراعنة”.. من يقود “الاتحاد”؟

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يسابق نادي الاتحاد الزمن من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد إقالة البرتغالي “نونو سانتو” الذي تراجعت معه نتائج الفريق في الأسابيع الأخيرة وبات بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري.

وجاءت إقالة سانتو قبل شهر تقريبًا من خوض الاتحاد لأهم بطولاته هذا الموسم والمتمثلة في كأس العالم للأندية التي سيخوضها ممثلًا عن المملكة باعتباره بطل دوري روشن الموسم الماضي.

ويتولى المدرب الوطني “حسن خليفة” القيادة الفنية للفريق مؤقتًا لحين التعاقد مع المدرب الجديد الذي تأمل الجماهير في أن يكون اسمًا عالميًا.

وترددت خلال الساعات الماضية أسماء العديد من المدربين الذين يتصدرون قائمة الترشيحات لتولي مهمة قيادة “العميد” خلال الفترة القادمة.

ويأتي اسم البرتغالي روي فيتوريا ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الاتحاد، لكن مدرب النصر السابق مرتبط حاليًا بعقده مع منتخب مصر وسبق أن صرح أنه لا نية لديه للرحيل عن تدريب منتخب “الفراعنة” الذي يسعى لقيادته نحو كأس العالم.

ويأتي اسم الفرنسي “لوران بلان” ضمن المرشحين لتدريب الاتحاد، لا سيما أنه تجمعه علاقة جيدة للغاية مع مواطنه كريم بنزيما قائد الاتحاد، حيث تفكر إدارة النادي في التعاقد مع مدرب يرضي طموحات النجم الفرنسي خاصة بعد الخلافات التي دبت بينه وبين “سانتو” في الفترة الأخيرة.

وتردد اسم مدرب ريال مدريد السابق، الإسباني “جوليان لوبتيجي” لتولي تدريب الفريق، وهي المرة الثانية التي يتردد فيها اسم هذا الموسم في الكرة السعودية، حيث كان من بين المرشحين لتولي تدريب الهلال الصيف الماضي.