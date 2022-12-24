من سيتكفل بتمويل انضمام رونالدو إلى النصر؟

كشفت العديد من التقارير خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود عرض رسمي للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل إدارة النصر للظفر بخدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة نادي النصر تقدمت بعرض رسمي لرونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم بقيمة 500 مليون يورو، بجانب الحملات الإعلانية.

وكشفت صحيفة عكاظ، عن الجهة التي ستتكفل براتب رونالدو الضخم خلال إتمام التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابعت: أن صفقة النصر القوية سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد 3 أعوام، حتى عام 2025.

ولا يرتبط رونالدو خلال هذه الفترة بأي عقد مع أي ناد منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، حيث أصبح حرا، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريد دون الرجوع لأي طرف آخر.

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