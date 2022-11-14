من ضمنهم وجه عربي.. أصغر اللاعبين في مونديال قطر 2022

يعتبر المونديال دائمًا فرصة لبروز لاعبين شباب مميزين وكتابة التاريخ، حيث بدأت الجماهير تسأل عن أصغر لاعب يُشارك في مونديال قطر 2022، من أجل متابعة هؤلاء الشباب الذين سيكون لهم تاريخ طويل في عالم المستديرة.

ويوجه العالم أنظاره صوب العاصمة القطرية الدوحة، التي تحتضن كأس العالم 2022 خلال الفترة بين 20 نوفمبر، و18 ديسمبر، في نسخة استثنائية تقام في الشتاء لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية.

أصغر اللاعبين في المونديال

لاعب المنتخب الألماني، يوسف موكوكو هو أصغر لاعب في مونديال 2022، فقد ولد في 20 نوفمبر 2004، مما يعني أنه سيكمل عامه الثامن عشر في ليلة مونديال قطر.

و كان يعتبر موكوكو من أهم الظواهر في كرة القدم العام الماضي، فقد دخل الفـــريق الأول لنادي بوروسيا دورتموند مطلع عام 2017، وتمكن من أن يصبح أحد اللاعبين الأساسيين إلى أن انضم لمعسكر هانسي فليك.

ويعد ثاني أصغر لاعب في مونديال 2022 هو الأسترالي جرانج كول، البالغ من العمر 18 عامًا وشهرين، وفي المركز الثالث جاء تشافي نجم برشلونة الإسباني، يليه الكوستاريكي جيسون بينيتي.

انضم وجه عربي إلى قائمة أصغر اللاعبين في المونديال، وهو المغربي بلال كنوسي من مواليد مايو 2004، ويبلغ الآن 18 عامًا ونصف.