من فرنسا.. مكافأة تنتظر ميسي بعد كأس العالم 2022

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ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مكافأة استثنائية من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد كأس العالم قطر 2022.

ويقود ميسي منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، واستطاع العبور لدور الـ16، بعد تصدر مجموعته.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أستراليا في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

ووفقًا لمعلومات من شبكة “Goal” العالمية، فإن باريس سان جيرمان سيقدم عرضاً لميسي بعد انتهاء كأس العالم المقام حالياً في قطر.

مكافأة باريس سان جيرمان لميسي بعد كأس العالم 2022

يبدو أن باريس سان جيرمان حريص على تجديد عقد ليونيل ميسي، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي في يونيو/ حزيران 2023.

وذكر المصدر أن باريس يجهز عرضا لمدة موسمين لتجديد عقد ميسي، مع بعض التعديلات المادية.

وانضم ميسي في البداية إلى باريس سان جيرمان في صفقة لمدة عامين في أغسطس/ آب 2021، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

ذكر المصدر أن “عودة ميسي إلى برشلونة مستحيلة، لا سيما أنه لا توجد أي مفاوضات من أجل عودته إلى فريقه القديم”.

حقيقة مفاوضات إنتر ميامي لضم ميسي؟

أكد المصدر أنه لا توجد أي مفاوضات بين ليونيل ميسي ونادي إنتر ميامي الأمريكي في الوقت الحالي.

يذكر أن نادي إنتر ميامي ظهور للنور عام 2018، وبدأ المشاركة في دوري المحترفين الأمريكي بعد عامين، وحصل مؤخرا على تراخيص بناء ملعب خاص به بقيمة مليار دولار.

أهداف ميسي في كأس العالم قطر 2022

قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أداءً جيدًا في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، رغم إهداره لركلة جزاء.

وسجل ميسي هدفين من أصل 5 أهداف لمنتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

كما وصل ليو للمشاركة رقم 22 في كأس العالم، كأكثر لاعب أرجنتيني لعب في المونديال العالمي متخطيًا مواطنه الأسطوري دييجو أرماندوا مارادونا.