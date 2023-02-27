من فضية المونديال لـ “النهائي الآسيوي”.. ماذا قدم الهلال خلال 19 يومًا؟

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا كبيرا على الدحيل القطري بسباعية دون مـقابل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا (مجموعات الغرب).

وخلال 19 يومًا تمكن نادي الهلال بقيادة رامون دياز، أن يسجل على فلامنغو 3 أهداف، وريال مدريد مثلهم، فيما حقق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، و تمكن من الفوز على شباب الأهلي بـ 3 أهداف، وحقق فوزًا على فولاد بهدف، وتمكن من الفوز على الدحيل بـ 7 أهداف.

وصعد إلى نهائي دوي أبطال آسيا، حيث تمكن خلال خمس مباريات من تسجيل 17 هدف، فيما سجل 22 هدفًا حتى الآن في بطولة دوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية، واستقبل ستة أهداف فقط.

أهداف مباراة الهلال

وتمكن النيجيري أوديون إيجالو، من هز شباك الدحيل القطري سريعًا في الدقيقة الثانية، ليتقدم الهلال، بعد رأسية رائعة إثر تمريرة عرضية مميزة من محمد كنو، وأضاف هدفًا ثانيًا لصالح الزعيم بالدقيقة 10، بعدما تلقى تمريرة بينية من البرازيلي ميشيل.

وعزز موسى ماريجا، تقدم الهلال على الدحيل، في الدقيقة الـ 14 ناجحًا في تسجيل الهدف الثالث، إثر تمريرة حاسمة من سالم الدوسري، لم يتوان المهاجم المالي عن إسكانها الشباك القطرية، وتلقى تمريرة طولية من الحارس عبدالله المعيوف، لينفرد بمرمى الدحيل ، مسجلًا الهدف الرابع.

وسجل سالم الدوسري، هدفًا خامسًا في الدقيقة 38، إذ سدد تصويبة صاروخية، بعد تمريرة بكعب القدم من ماريجا، فيما ألغى الحكم هدفًا سادسًا لصالح الهلال، بداعي التسلل، ليخسر ماريجا فرصة تسجيل هاتريك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكمل النيجيري أوديون إيجالو، الهاتريك في الدقيقة 47، بعدما سجل هدفًا هلاليًا ســــادسًا في الدحيل، إثر تمريرة بينية من سالم الدوسري، وسجل هدف سابع لصالح الهلال في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء عند هذا الحد.

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