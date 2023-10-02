من مدرسة الأمراء وعلى يد الشيخ “عبدالله خياط”.. هذه قصة ختم الملك سلمان للقرآن الكريم

نشرت قناة “الإخبارية” فيديوجراف، كشفت فيه عن قصة ختم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم.

وذكرت أن قبل ثمانية عقود ختم الملك سلمان القرآن الكريم تحديدا في عام 1364 من الهجرة النبوية.

وبينت أن مدرسة الأمراء احتفت بخادم الحرمين الشريفين بعد أن ختم القرآن الكريم حينما كان يبلغ من العمر 10 سنوات.

وأفادت بأن المدرسة أقامت حفلا بهيجا بحضور الملك سعود رحمه الله، حيث بدأ الملك سلمان الحفل بقراءة الحزب الأخير من القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين ختم المصحف الشريف على يد الشيخ “عبدالله خياط”.