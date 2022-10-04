“من مليون لـ 10”.. عقوبات الإعلان على مواقع التواصل دون رخصة موثوق

كشف إبراهيم الحسين المحامِ، العقوبات التي يتم توقيعها على من يقوم بـ الإعـــلان على مواقع التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص موثوق، وكيف نفرق بين المخالفات الخاصة بالرخصة دون غيرها.

وقال إبراهيم الحسين المحامِ في تصريحات متلفزة، عبر برنامج با هلا: “هناك أكثر من نظام، النظام الأساسي لهيئة الأعلام المرئي والمسموع، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 10 مليون ريال، وهذه العقوبة تنطبق على أصحاب القنوات”.

وأكمل: “هذه من اختصاصات اللجنة الإبتدائية إذا خالف نشر الإعلان الإلكتروني يغرم 500 ألف ريال، والـ 10 مليون ريال تتبع الإعلام المرئي والمسموع، والهئية العقوبة لا تتجاوز فيها المليون ريال سعودي”.

وأضاف: ” إذا شعرت الهئية أن الغرامة بسيطة اللجنة تصدر أعلى، ولكن لا أعلم ما هو القانون الذي سيطبق على موثوق، تبع نظام الإعلام المرئي والمسموع، والمليون من اختصاص الهيئة وتصل للمليون إذا كان هناك اعتراض ترفع إلى اللجنة”.

واختتم حديثه، قائلًا: ” ممكن ترفع الغرامة، إذا رأت الهيئة إنها لا تستدعي والهيئة تستطيع التغريم من ريال حتى مليون، وإذا أعلن شخص لا يمتلك رخصة موثوق ومخالفات رخصة موثوق غير واضحه ولكن ما العقوبة لا تتجاوز مليون ريال”.