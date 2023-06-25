من هو الأمير عبدالرحمن بن محمد آل مقرن نائب وزير الدفاع؟

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن ولد بالرياض عام 1961م، وقد كان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير منذ 3 يوليو 2022، كما شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ 22 أبريل 2017 حتى 3 يوليو 2022، وهو الرابع في هذا المنصب منذ تأسيس مجلس الوزراء.

مؤهلاته العلمية

حصل الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، على ماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في القانون العام من جامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.

خبراته العملية

تولى “نائب وزير الدفاع الحالي” منصب الأمين العام لمجلس الوزراء من عام 1438، وكان مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1429هـ حتى 1436هـ، كما كان مستشارا قانونيا في الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1409هـ حتى عام 1429هـ.

أبرز المهمات واللجان والمشاركات

عين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، عضوا في أول لجنة استئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 1426/8/22هـ، كما ترأس العديد من اللجان لدراسة مشروعات الأنظمة، ومنها :نظام جرائم الإرهاب وتمويله، نظام المرور، نظام مكافحة غسيل الأموال، نظام الأوسمة السعودية، نظام رعاية المعوقين.