من هو “ريشي سوناك” رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟.. وما هي ديانته؟

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تستعد وريثة الملياردير الهندي “نارايانا كورثي” للانتقال إلى “10 داونينج ستريت”، حيث مقر رئاسة وزراء بريطانيا بعد أن فاز زوجها ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين وبالتالي أصبح رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لـ “ليز تراس”.

ووفقا لصحيفة “الديلي ميل”، تبلغ ثروة الزوجين معا حوالي 730 مليون جنيه استرليني، وهما أول عائلة هندوسية تشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا.

درس في جامعة ستانفورد

التقى رئيس الوزراء البريطاني الجديد مع زوجته لأول مرة في جامعة ستانفورد، وهي ابنة قطب تكنولوجيا المعلومات الهندي نارايانا مورثي، وتزوجا في عام 2009.

وكشفت تقارير إعلامية أن زوجة “سوناك” تمتلك ثروة بمفردها تقدر بـ 430 مليون جنيه استرليني وهي حصتها في إمبراطورية والدها .

درس سوناك في “وينشيستر كوليدج” المرموقة، ثم التحق بجامعة “أكسفورد”، وبعد تخرجه منها في عام 2001، أصبح محللًا في شركة Goldman Sachs، وعمل في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية حتى عام 2004.

بدأ العمل لحزب المحافظين

وبدأ سوناك في عام 2010 العمل لحزب المحافظين، وخلال هذه الفترة انخرط أيضًا في Policy Exchange، وهي مؤسسة بحثية رائدة في مجال المحافظين، حيث أصبح رئيساً لوحدة أبحاث السود والأقليات العرقية (BME) في عام 2014.

عام 2014، تم اختياره كمرشح حزب المحافظين لمجلس العموم ممثلاً لريتشموند في شمال يوركشاير، وهو مقعد في شمال إنجلترا شغله لفترة طويلة زعيم الحزب (1997-2001) ويليام هيغ.

كاد سوناك قاب قوسين أو أدنى من الفوز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا إلا أن “ليز تراس” انتزعت المقعد منه، لكنه في النهاية حصل عليه مجددا وأصبح أمام تحد جديد.