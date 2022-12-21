مهاجم النصر يطالب بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي

قدم المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر مستوى مميز للغاية مع منتخب بلاده أثناء المشاركة في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في الدوحة، ونجح في إحراز هدفين ومساعدة منتخب بلاده في الفوز على البرازيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ورغم الأداء المميز للمهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، إلا أن جماهير النصر تشن هجوما قويا على اللاعب وتطالب الإدارة بضرورة التخلص من اللاعب لعدم تقديمه المستوى الذي يقدمه مع منتخب بلاده، ويظهر بمستوى ضعيف وغير قادر على التسجيل.

ووفقا لصحيفة “abola” البرتغالية، فإن اللاعب يعتزم الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولديه العديد من العروض المختلفة المقدمة للاعب حيث أبرز العروض المقدمة للاعب عرض فنربخشة التركي.

ويبدو أن فنربخشة التركي ليس الفريق الوحيد المهتم بضم أبو بكر، فهناك رابو فاليكانو مهتمبن بالتعاقد مع اللاعب والحصول على خدماته حال الرحيل عن صفوف النصر.