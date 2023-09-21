لقاء

مهتم بالتوعية الصحية: تغيير الجو من البارد إلى حار في البيت يسبب الأمراض والانفلونزا

21 سبتمبر 2023 - 11:01 صباحًا

أكد المهتم بالتوعية الصحية الدكتور “إبراهيم الدخيل”، على أهمية أخذ الحيطة والحذر من تغيير الجو من البرد إلى الحر في البيت.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن المكيفات من الممكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا.

ونصح المواطنين بضرورة الاعتدال في استخدام المكيفات لما لها من أضرار كبيرة على صحة الأطفال.

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21 سبتمبر 2023 - 11:01 صباحًا
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