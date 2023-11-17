مهرجان أطفال الثقافة يستقبل زواره بالأنشطة والفعاليات

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انطلق مساء أمس مهرجان “أطفال الثقافة” في نسخته الثانية التي تنظمها وزارة الثقافة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر في متنزه عطا الله الأرض السعيدة بمدينة جدة، وذلك تزامناً مع يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 من نوفمبر في كل عام.

وقدم المهرجان في أول أيامه أنشطة وفعاليات أدت دوراً في تكريس الثقافة السعودية عند الأطفال، وقد قصت فرقة استعراضية شريط هذه الرحلة المعرفية بقيادة شخصيات المهرجان اللاتي مثلن كل منطقة من مناطقه, وفي الوقت ذاته ملأت جنبات المهرجان ألوان مشرقة مستقاة من العناصر الثقافية في المملكة، كالجبال، والسدو، والنخيل، والبحار، والخزامى.

وأثرت مناطق المهرجان محاصيل الأطفال المعلوماتية والثقافية، فعلى سبيل المثال اندفعوا في منطقة “الطبيعة” إلى حماية الأسماك من مخلفات البيئة عبر شاشات تفاعلية، مما رفع وعيهم تجاه الطبيعة إذ شاهدوا في نهاية هذه اللعبة عدد النفايات المقذوفة في البحر سنوياً والأضرار الناجمة عنها، ومن جانب آخر، أوضحت لهم هذه المنطقة المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

كما تسمّر الأطفال في منطقة “الحكواتي” أمام عرض دُمى مدهش يروي القصص الثقافية، وبعدها التحقوا بالألعاب الشعبية مثل “طاق طاقية” و “المصاقيل”، وتمكنوا في منطقة “المهن” من تلوين نقوش السدو وزخارف القط العسيري، فضلاً عن تعريفهم بقطع مستنسخه من معروضات المتحف الوطني، منها لوحة من البرونز كُتبت بخط المسند، وتمثال امرأة من الحجر الكلسي المطلي، ومجمرة من الحجر الكلسي.

واكتسب الأطفال من خلال الورش المقدمة في مناطق المهرجان مجموعة من المعارف الرصينة في مجالات الثقافة، حيث جاءت ورشة في “تصميم الأزياء”، وورشة اعتنت بـ “سرد القصص”، وأخرى بعنوان “عالم الآثار” حثت متدربيها على التنقيب عن الكنوز الأثرية، فيما وضحت ورشة “آداب الطعام” الأعراف المتبعة على المائدة برفقة مختصين في هذا المجال.

يذكر أن مهرجان ” أطفال الثقافة ” يشارك في اليوم العالمي للطفل بطابعٍ ثقافي سعودي يسعى إلى تعزيز المبادئ والقيم لدى الأطفال، ويعزز انتمائهم وهويتهم الثقافية، علاوة على خلق وجهة معرفية تعليمية للطفل تمزج التعليم والتدريب والتوعية والمرح بقوالب إبداعية وابتكارية.