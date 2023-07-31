مهرجان الأطاولة التراثي يحاكي مراسم الزواج في الماضي

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جسد مهرجان الأطاولة التراثي السابع بمنطقة الباحة تقاليد الأعراس وما تشهده من مظاهر فرح على النمط القديم الذي اشتهرت به أهالي الباحة .

حيث يشاهد الحضور عرضاً حياً يمثل الزواج في الماضي ، والذي يبدأ بموكب “العروس” وهي على الجمال المزدانه بألوان الفرح البيضاء وتحمل ما يقدمه أهل الزوجين من هدايا وعطايا والتي تعد من أبرز مظاهر الزفة في أعراس الباحة .

كما يشاهد الحضور إعداد وجبة العشاء التي تسمى ( القرا ) حيث يتم عملها بكامل تفاصيلها حيث تعد الوجبة من الآكلات التي يقدمها أهالي الباحة خاصة لدى إقامة حفلات الزواج في الماضي.

بعد ذلك يتوجه الحضور لسوق” ربوع قريش” بالأطاولة حيث تقام العرضة الشعبية التي عادة ما تقام في مناسبات الزواج والأعياد للتعبير عن الفرح .

وعبر عدد من الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه وما يمثله المهرجان من إحياء للموروث وتفاصيله البسيطة والجميلة فيما أبدى عدد من الشباب إعجابهم بما شاهدوه من تفاصيل الزواج في الماضي .