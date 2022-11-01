مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر 2022

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، القائمة النهائية للأفلام المتنافسة في مسابقة البحر الأحمر، ضمن الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي سيقام بمدينة جدة، خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022، التي تضم أفضل ما أنتجته السينما من أعمال ومواهب جديدة واعدة من العالم العربي وآسيا وأفريقيا.

وشملت قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر 2022 فيلم ” قبل والآن وبعد ذلك” و”قرية بلا أطفال” و”حديد، نحاس، بطّاريات” و”جنائن معلقة” و”حرقة” و “صيف في بجعد” وفيلم “عرض الفيلم الأخير”، و”البصل الجبلي”، و”سوهي التالية”، و”نزوح”، و”سيدة المحل الصيني”، و”أغنية الغراب”، وفيلم “الأخيرة”، و”الحفرة”، و”بين الرمال”.

وستتنافس الأفلام المختارة في القائمة النهائية للحصول على جوائز اليسر؛ حيث سيتم اختيار الأفلام الفائزة بواسطة لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز صناع الأفلام ومحترفي صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم، وستراعي لجنة التحكيم في اختياراتها للأفلام الفائزة الأعمال المتميزة بقصصها الإبداعية، التي تفتح آفاقًا رحبة للسينما لتعرض أفكارًا ورؤى وثقافات جديدة.