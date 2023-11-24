مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يُعلن قائمة أفلام “روائع العالم “

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن برنامج “روائع العالم” لنسخة هذا العام، حيثُ يضم البرنامج أفلاماً من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام العالميين.

وتقدم القائمة مجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تُعرض جميعها لأول مرة في الوطن العربي، إضافة إلى عرض فيلم السيرة الذاتية “فيراري” للمخرج مايكل مان في حفل ختام فعاليات الدورة الثالثة، يروي الفيلم قصة بطل السباقات السابق “إينزو فيراري” .

وأوضح مدير البرنامج السينمائي الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كليم أفتاب، أن فيلم “فيراري” هو من أفضل إبداعات مايكل مان التي وظّفها لبناء قصة مُشبّعة بمشاعر الحب والشغف والعمل، جامعاً جمال السيارات الرياضية مع جمال المشاهد التصويرية الأخّاذة.

وقال: ” اخترنا هذا الفيلم ليكون مسك الختام لنسخة هذا العام ولبرنامج “روائع العالم”، الذي جَمعنا فيه أكثر الأفلام تشويقًا ونجاحًا وتأثيرًا من مهرجانات هذه السنة لنعرضها لجمهور مهرجان البحر الأحمر الدولي في جدة، ويُشرفنا أن نقدم أعمالًا لمجموعة من صُنّاع الأفلام المتميزين، وأن نتعرف على وجهات نظر مختلفة حول مواضيع متعددة مثل: الثقافات وشعور الانتماء والهوية والأسرة”.

ويجمع برنامج “روائع العالم” أحدث الأفلام العالمية التي تُعرض أغلبها لأول مرة في السينما، ويسلط الضوء على عدد من الاختيارات المتميزة، مثل فيلم “بريسيلا” ، وفيلم الدراما “أصل”، المبني على رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعًا “نظام الطّبقات الاجتماعيّة أصل عدم ارتياحنا” وفيلم “ليلة صامتة” لمخرج أفلام الحركة جون وتتضمن القائمة الفيلم القصير”دمي” وفيلم “زوجة الرئيس”.