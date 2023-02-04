مهرجان الحنيني ينظم عدداً من الدورات التعريفية

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أقام مهرجان الحنيني السابع الذي تنظمة الغرفة التجارية بعنيزة عدداً من الدورات وورش العمل والجلسات الحوارية على مدى عشرة أيام متواصلة كفعاليات مصاحبة للمهرجان.

وتناولت ورش العمل أساسيات سلامة الغذاء وجودة المنتجات المعروضة في المهرجان، وماهية احتساب القيمة الغذائية والطاقة المستفاد منها في الجسم، بالاضافة الى ورشة بعنوان ” تنمية الأسر المنتجة”.

كما قدمت دورة تدريبية حول التخطيط المالي والميزانية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وجلسات حوارية عن الفرص المتاحة في الأنشطة التجارية و القطاع التجاري في عنيزة وجلسة للجنة المقاولين و قطاع المقاولات، وجلسة للجنة الزراعية والقطاع الزراعي في عنيزة.