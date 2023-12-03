مهرجان الدخن بمحافظة المهد يختتم فعالياته

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اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، فعاليات مهرجان الدخن بمحافظة المهد، ضمن احتفالات السنة الدولية للدخن 2023م، تحت شعار “إرث غني لطاقة كاملة”، بمشاركة المزارعين من 5 مناطق بالمملكة، إضافة إلى أكثر من 60 مزارعًا من أبناء المحافظة؛ لإبراز الإنتاج الزراعي المحلي، وجودته التنافسية العالية.

وشهد المهرجان زيارة أكثر من ٧ آلاف زائر، فيما بلغ حجم المبيعات من خلال منافذ البيع قرابة ١٠ آلاف كيلو جرام من الدخن.

وصاحب المهرجان، ورش عمل بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في المجال الزراعي؛ لاستعراض الطرق الحديثة للزراعة والإنتاج، وتقديم النصائح لعمليات الريّ والتسميد، والتعريف بالإدارة المتكاملة لمكافحة آفات الدخن، بالإضافة إلى إقامة مسرح توعوي للطفل، وركن تعريفي لنبات الدخن؛ بهدف رفع الوعي الزراعي والبيئي.

وشهد المهرجان، مشاركة الجمعيات الزراعية والأسر المنتجة، إلى جانب عدة جهات حكومية للتعريف بالمبادرات والجهود في المجالات البيئية والزراعية، ومن ضمنهم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى مشاركة برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف)، وصندوق التنمية الزراعية؛ لاستعراض برامج دعم المزارعين بهدف رفع القدرة الانتاجية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.

بدورها، تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة الاهتمام بزراعة الدخن وتطويرها مستقبلًا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده، وتعزيز الصناعات التحويلية له، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من المناطق ذات الميّز النسبية في الإنتاج؛ تماشيًا مع إستراتيجية الزراعة في المملكة.