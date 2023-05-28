مهرجان السمن الدولي بالحدود الشمالية يعيد الذاكرة لأكبر تجمع لبيع السمن بعرعر قبل ٧٠ عامًا

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أعاد مهرجان السمن الدولي “النسخة التجريبية ” بمنطقة الحدود الشمالية تحت إشراف إمارة المنطقة وتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذاكرة لأكبر تجمع لبيع السمن بمدينة عرعر قبل نحو ٧٠ عاماً ما يعرف بـ “سوق السمن “.

ويعد سوق السمن الشعبي من أقدم الأسواق الشعبية بمدينة عرعر متحدياً الحداثة والتطور رغم مرور 70 عاماً، وتغير نشاطه التجاري من بيع السمن إلى دكاكين بسيطة يباع فيها مستلزمات محبي الصحراء من الخيام وألاواني وغيرها، وتعود التسمية نظراً لوفرة السمن البري في ذلك الوقت حيث لا يخلو أي محل من بيعه, بالإضافة إلى بيع “التمن العراقي” والتمر والسكر والأقط والدلال والخيام وملحقاتها وغيرها، الذي يستورد من دولة العراق الشقيقة وبلاد الشام وأصبح علامة وسمة بارزة .

ويأتي مهرجان السمن إبرازاً للميز النسبية لمنطقة الحدود الشمالية كونها من أكبر من مناطق المملكة للثروة الحيوانية وكيفية المحافظة عليها والاستفادة منها بصورة صحيحة ، وإبراز الإنتاج الأسري وتسويقه وتحقيق الاستدامة.