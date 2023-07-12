مهرجان ” السمن والسمين ” يواصل فعالياته في بلّحمر

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واصل مهرجان مهرجان “السمن والسمين” الذي تنظمه بلدية بلّحمر في مركز الأثب -شمال مدينة أبها 70 كلم- ضمن الفعاليات السياحية لصيف عسير 2023 ، تقديم فعالياته الشعبية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل .

وتضمن برنامج اليوم الثاني أمسية شعرية، وعروض الفروسية ومهارات ركوب الخيل، إضافة إلى عروض التسويق للأصناف النادرة من الأنعام.

وفي الجانب التوعوي قدمت وحدة البيئة والمياه والزراعة شرحًا تعريفيًّا للزوار بخدماتها العلاجية للمواشي من خلال الأدلة الاسترشادية لصحة الأنعام، وطرق الوقاية من الأمراض التي تؤثر في كمية ونوع الإنتاج الحيواني وتقديم الإرشاد الطبي لمربي الماشية لتجنب انتقال الأمراض لهم وسبل الوقاية الاستباقية منها، وتقديم خدمة تطعيم المواشي في مواقعها، وتشخيص الحالات المرضية.