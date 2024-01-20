مهرجان الصقور بالحدود الشمالية نافدة تراثية على تاريخ الأباء والأجداد

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يُعدّ مهرجان الصقور في نسخته الـ 9 في منطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف نافذةً تاريخية تراثية على تاريخ الآباء الأجداد ، وذلك من خلال تنظيم فعاليات شعبية تراثية متنوعة من أبرزها العرضة السعودية، وفن الدحة، والربابة، وأمسيات شعرية شعبية، واستعراض الحرف اليدوية القديمة، وفرقة الكتاتيب وأركاناً للصقار الصغير التي تسعى إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور.

ويشارك في مهرجان الصقور في النسخة التاسعة أكثر من 1000 مشارك من مُلاك الصقور المحترفين سعوديين ودوليين خلال 16 شوطاً وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتُعد منطقة الحدود الشمالية وجهة أساسية ومعبراً للصقور المهاجرة وطرائدها وهي وجهة أساسية لمقناص ومكشات هواة الصيد والصقارين من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.