مهرجان الصقور بالحدود الشمالية يبرز حرفة المغزل رفيق المرأة

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أبرز مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية في نسخته التاسعة المقام في محافظة طريف عددًا من الحرف والمنسوجات التراثية ومنها حرفة ” المغزل” رفيق المرأة الذي يعدُّ من أدوات حياكة الصوف الرئيسة في الماضي؛لكثرة استخدامة التي تستغرق وقتًا طويلًا.

وعرف استخدام المغزل في غزل الخيوط، ثم بعد ذلك برمها وتمديدها، وأخيرًا “سدوها”، ويستغرق أوقاتًا طويلة، حيث يعمل النساء بالماضي من الصباح الباكر حتى غروب الشمس.

وتُعد حياكة الصوف بواسطة المغزل من المهن القديمة والأصيلة لدى المرأة السعودية والشمالية خاصة.

ويشارك في مهرجان الصقور أكثر من 1000 مشارك من مُلاك الصقور المحترفين سعوديين ودوليين خلال 16 شوطاً وتستمر لمدة حتى يوم 22 يناير للعام الحالي الذي يسعى إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور.