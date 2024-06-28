مهرجان العسل والمنتجات الزراعية بتبوك يجمع ما بين التسوق والتوعوية

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شكل مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثاني بمنطقة تبوك، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة؛ طابعاً جمالياً ممتعاً يجمع بين التسوق والتوعوية من خلال البرامج والمناشط التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، فضلاً عن إقامة العديد من الفعاليات المجتمعية والأجنحة التسويقية للمنتجات الزراعية والأعسال بمختلف منتوجاتها.

ويقدم المهرجانات منتجاً اقتصاديا وحراكاً سياحي يلبي تطلعات ورغبات أهالي مدينة تبوك وزائريها، حيث يشارك به ما يزيد عن 30 مزارعًا ونحَّالًا، ويضم مناطق لعرض منتوجات النحل بالدرجة الأولى، وأخرى للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة كالتمور وزيت الزيتون، وأركان للأسر المنتجة، وأجنحة للأطفال والرسم والخط، ولوحات تشكيلية، وأعمالِ يدوية إبداعية، وأجنحةِ إرشادية وتوعوية مصاحبة، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح للنحالين.

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك بأن المهرجان يهدف إلى فتح قنوات تسويقية للمشاركين فيه، وتسويق منتجاتهم بجميع أصنافها في المنطقة والمناطق الأخرى، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المنتجين ومساعدتهم على حلها وتجاوزها، مبيناً أن المهرجان الذي يواصل فعالياته بمجمع تبوك بارك التجاري؛ سيستمر لمدة 5 أيام حافلةً بالعديد من الأنشطة والبرامج التي تستهدف جميع الفئات العمرية من أبناء منطقة تبوك وزائريها والمقيمين فيها.