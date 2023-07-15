مهرجان المانجو الثاني بأملج يختتم فعالياته بحضور يتجاوز 7 آلاف زائر

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إختتم مهرجان المانجو الثاني بمحافظة أملج فعالياته الجمعة والذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ممثلاً بمكتب الوزارة بأملج , وتجاوز عدد الحضور سبعة آلاف زائر ، والذي أستمر لمدة أربع أيام .

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة أملج المهندس هشام المنزلاوي أن المهرجان ضم 24 عارضاً من مزارعي المانجو بالمحافظة ، مشيراً إلى أن مكتب الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها .

وثمّن “المنزلاوي” الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمام سموه الدائم بالمزارعين ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه على دعمهم المستمر للجهود التوعوية والإرشادية وإقامة الأنشطة للمزارعين واهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه خدمتهم والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها ، كما قدم شكره للجهات الحكومية والجمعيات والشركات والمزارعين المشاركين في المهرجان .