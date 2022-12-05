مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور .. هواية ورافد اقتصادي

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فتح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2022 نافذة واسعة لصناعة اقتصاديات ذات ارتباط مباشر بالصقور أو غير مباشر، حيث يستقطب المهرجان المستثمرين والمهتمين في الصقور من دخل المملكة وخارجها .

وتَمكّن المهرجان من إيجاد أسواق اقتصادية تخدم الداخلين الجدد إلى عالم الصقور (هواية أو تربّحًا)، إضافة إلى تأثير الفعاليات طوال السنة، وتدشين أخرى تهتم بعالم الصقارة والصقارين مثل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.

وأكد الصقار بندر المطلق -أحد المشاركين في منافسات الملواح (400 متر)- على الدور الذي يلعبه المهرجان في تعزيز الهواية لدى محبي الصقور، والتشجيع على ممارسة الصقارة، لما يقدمه من جوائز كبيرة تشجع الصقارين على المشاركة، إضافة إلى دوره الاقتصادي، موضحًا أن الصقارة أصبحت تجارة ورزقا لكثيرين، بعد أن أسهمت الفعاليات الوطنية -ومنها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور- في انتشارها.

من جانبه أفاد محد المسرحي -مساعد صقار- أن المهرجان كان له الدور الكبير في تشجيعه على المشاركة والمنافسة، والتعرف عن قرب على العديد من صقاري المملكة، واكتساب الخبرات منهم.

ويسهم مهرجان الملك عبدالعزيز في صناعة وظائف واستثمارات متعددة، ويحفظ هذا التراث السعودي من خلال الاحتفاء به سنويًا، وإعادته إلى اهتمامات الأجيال الجديدة في المنطقة العربية والعالم أجمع، من خلال مسابقتيه الملواح والمزاين، اللتين تحظيان بمشاركة مئات الصقور.

يذكر أن نادي الصقور السعودي الذي ينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتطلع للمشاركة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، من خلال المحافظة على هذه الهواية التي تحظى بشعبية كبرى من جانب، وصون الإرث الثقافي العريق للصقور كأحد رموز التراث السعودي من جانبٍ آخر.