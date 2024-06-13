مهرجان بُرّ نجران الأول يختتم فعالياته

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اختتمت أمس، فعاليات مهرجان بُرّ نجران الأول، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بجوار قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود.

وتضمن المهرجان أركاناً عدة ضمت إنتاج المزارعين من البر النجراني بأنواعه الصمّا والسمرا والزراعي، وكذلك الحبوب والتمور وغيرها من المحاصيل الأخرى، إلى جانب ركن بنك التنمية الاجتماعية، وأركان الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي، وأركان تراثية، وأركان للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

كما تضمن مسرحاً للطفل والأسرة اشتمل على العديد من الفقرات الترفيهية، والألعاب الحركية، والمسابقات المتنوعة، والهدايا التشجيعية، والعروض الشيقة التي لاقت استحسان وإعجاب الحضور، وتفاعل معها الأطفال.