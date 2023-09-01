مهرجان تيماء الزراعي يبرز التنوع الكبير في المنتجات الزراعية بين أهالي المحافظة

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يبرز مهرجان تيماء الزراعي الأول بما حمل من مشاركات وفعاليات أهمية وخصوصية المحافظة وما فيها من تنوع حيوي وزراعي بين أهالي تيماء،إلى جانب التطور الزراعي الكبير الذي تشهده مزارعهم بدءاً من الزراعة التقليدية وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

وحفلَ المهرجان الذي أقامة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بحديقة الربوة بمحافظة تيماء، بالعديد من المشاركات والتجارب الزراعية الفريدة في محافظة عُرف عنها تميزها بإنتاج التمور،إلا أن مزارعيها لم يقفوا عند هذا الحد فحسب،بل اتجهوا إلى استزراع بعض المحاصيل التي تشتهر بإنتاجها بعض مناطق المملكة وخارجها،مستفيدين من الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة -أيدها الله – للزراعة والمزارعين.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية هذا الحراك داخل المهرجان،الذي ضم العديد من قصص النجاح والتميز في هذا الشأن، والتقت المزارع إبراهيم القويز،الذي أشار إلى اعتمادهم في الإنتاج على الزراعة النظيفة من خلال البيوت المحمية التي نتج منها الخضروات بمختلف أصنافها في بيئة تعمل بالتقنية الكاملة،بدءًا من الزراعة حتى لحظة الحصاد،ساعياً في مستقبل الأيام ولضمان استدامة المنتجات على تحويل الطاقة إلى طاقة بديلة تعمل على الألواح الشمسية.

وعمد المزارع مراد الصبيح إلى استزراع سمك ” البلطي ” في مزرعته ، موضحاً أن للسمك البلطي أهميته في خلق دورة حياة طبيعية داخل أي مزرعة، فمن أسمدته تسقى الأشجار التي تنتج المنتجات العضوية،ومن إنتاجه يتم بيعه في الأسواق، إلى جانب أهميته كرافد اقتصادي يجد كل التشجيع والاهتمام من الجهات المانحة والداعمة.

أما المزارع مصنت الشراري فقال:” لقد تخصصت في زراعة الأنواع التي تتسم بالندرة والانتشار؛لتلبية حاجة السوق منها، ولأن الميزة التنافسية لها أعلى،رغم صعوبة زراعتها والعناية بها في بيئة لاتعد في الأصل موطناً لها كفاكهة دراجون فروت،والتوت “البلاك بيري”، والبابايا”، عاداً الدعم الذي يجده المزارعون من وزارة البيئة هو المحفز الأول لاستمرار تميزهم،خاصة من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات التي تُعرف الأهالي على مايميز محافظتهم، ويتيح للمزارعين فرصة تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية والمناطقية ، مثمناً لسموِّ أمير منطقة تبوك، دعمه واهتمامه بالمزارعين والزراعة في المنطقة، وذلك من خلال جائزة سموِّه السنوية للمزرعة النموذجية، التي حسنت من جودة الإنتاج بالمنطقة وأسهمت في تطور الزراعة.