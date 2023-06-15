مهرجان “جادة الإبل” بتبوك تنطلق غداً

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تنطلق غداً بمدينة تبوك فعاليات مهرجان “جادة الإبل” التي ينظمها نادي الإبل, ضمن خطط النادي للوصولِ إلى شريحة مجتمعيّة جديدة، انطلاقًا من منظورٍ وطنيّ، لنشر وترسيخ هذا الموروث السعوديّ العريق, الذي يستمر لفترة 11 يوماً, تحت شعار ” جادّتنا مقصدها تبوك”.

وتعدّ الجادة الأولى من نوعها في مهرجانات المناطق، وتجمع بين الترفيه والحضارة، اهتمامًا بالإبل كموروث وإثراءً للثقافة المحليّة والعالميّة، حيث يضم المهرجان منافسات متعدّدة في مزاينات الإبل بآليّةٍ جديد ومختلفة، واستحداث أشواط جديدة لم يسبق لها وأن طرحت من قبل” حيران قعدان و حيران بكار”, كذلك يشمل المهرجان جملة من الأنشطة المصاحبة بين المناسبات التي تلبي احتياجات الأسر من السعوديين والمقيمين.

ويهدف النادي من خلال الجادة إلى نشر قطاع الإبل كنشاطٍ مستقلّ مهم في المملكة يثري القطاع الاقتصادي من حيث دعم الصناعات المتعلقة به، في مختلف القطاعات، كما سيساعد ذلك روّاد الأعمال لإيجاد فرص الاستثمار المتنوعة في قطاع الإبل.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد المشرفَ العام على نادي الإبلِ -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الإبل بالمملكة, معربا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على الجهود المبذولة من قبل إمارة المنطقة والقطاعات الحكومية لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي في مجال الإبل.