مهرجان “حمضيات حائل” ‏ينطلق في ديسمبر المقبل ‏

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تنظم الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة حائل، في ديسمبر المقبل، مهرجان “حمضيات حائل” ‏في نسخته الثالثة.‏

وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع، ‏لسمو أمير منطقة حائل ‏دعمه المتواصل وتحفيزه المستمر للقطاع الزراعي والمزارعين، والتي تعكس مدى اهتمامه بما يخدم المزارعين ويسهم في تسويق المنتجات ‏الزراعية ‏للوصول إلى المستهلك مباشرة. ‏

وأكد الباتع أن الجمعية ‏أنهت كافة استعداداتها لإقامة المهرجان، الذي سيسهم في ‏تعزيز الحراك الاقتصادي ‏من خلال الفعاليات الاجتماعية والترفيهية ‏وتفعيل ‏دور المجتمع بما يقام من فعاليات مصاحبة بمشاركة القطاع ‏العام ‏والخاص ‏والمجتمع، حاثاً ‏على المشاركة في كل ما يرتقي بنهضة القطاع وتنمية المجتمع.‏