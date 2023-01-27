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مهرجان ربيع قلوة يستهوي الأهالي والزوار بفعالياته وبرامجه المتنوعة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2023 - 11:38 مساءً

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تتواصل فعاليات مهرجان ربيع الباحة بقلوة حيث يواصل مهرجان التسوق استقباله للزوار وقاصدي تهامة والباحثين عن متعة التسوق والترفيه.

ويضم المهرجان خيمة التسوق التي تشمل العديد من المعروضات مثل الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والأجهزة المنزلية وغيرها إلى جانب الفقرات المخصصة للأطفال من خلال ما يقام على المسرح فضلاً عن ملاهي الأطفال المتنوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والفنون الشعبية.

ويقصد الزوار العديد من الحدائق والمتنزهات التي عكفت بلدية المحافظة والجهات المعنية على تجهيزها بكل ما يلزم الزائر، حيث يقضى الكثير من الزوار من أهالي سراة منطقة الباحة وخارجها أوقاتً مميزة في هذه الأيام في القطاع التهامي نظراً لما تتميز به من أجواء رائعة وفعاليات منوعة تنفذها اللجنة المعنية بمهرجان الربيع بقلوة بتنظيم شموس لاند للفعاليات والمهرجانات.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2023 - 11:38 مساءً
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Waleed

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