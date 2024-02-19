مهرجان زيتون الجوف الدولي.. فعاليات جاذبة للأطفال للتعريف بالزيتون وفوائده

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جذبت الفعاليات المصاحبة للنسخة السابعة عشر، لمهرجان زيتون الجوف الدولي فئة الأطفال للاستمتاع بها طيلة أيام المهرجان منذ انطلاقته.

واستمتع الأطفال بزيارة المهرجان والتعرف على أركانه، حيث يستقبلهم المهرجان من خلال أكاديمية الزيتون، التي تهتم برفع الوعي والمستوى التعليمي لدى الطفل وربطه بالزيتون، والفوائد الناتجة عن استخدامه في الغذاء والفن والتعليم.

ويشهد مهرجان زيتون الجوف الدولي، مجموعةً من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، تناسب الأطفال وجميع أفراد الأسرة؛ لدعم أنشطة المهرجان وصناعة تجربة ثرية للزوار فيه، على مدى عشرة أيام.