مهرجان زيتون الجوف الدولي يخصص عروضاً لأطفال زوار المهرجان

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خصص مهرجان زيتون الجوف الدولي عروضاً خاصة لأطفال زوار المهرجان, الذي يقام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا, ويتسمر حتى الثامن من مارس الجاري بتنظيم من أمانة منطقة الجوف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المهرجان حرص على تخصيص عروض خاصة ومتنوعة للأطفال, حيث يُعدون قلب المهرجان النابض وسبب رئيسي لزيارته من عائلتهم.

وبين أن هناك عدة مناطق خاصة للطفل يأتي في مقدمتها مسرح الطفل الذي يقدم العروض الترفيهية بمشاركة الشخصيات الكرتونية بالزي السعودي, والمسابقات والجوائز للأطفال, كما يُقدم لهم منطقة الرسم على الوجه, وتتواجد مراكز خاصة للأطفال بموقع المهرجان تقوم بتوفير ألعاب مختلفة, والتعليم باللعب للأطفال, لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان يشهد بشكل يومي إقبالاً كبيراً من الأطفال يجدون فيه المتعة والتنزه المناسب لهم.