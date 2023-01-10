مهرجان “شتاء جازان” يعلن روزنامة فعاليات ” أجمل وأدفا”

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كشفت روزنامة الفعاليات لمهرجان “شتاء جازان 23 .. أجمل وأدفا”، عن باقة متكاملة من الفعاليات المتنوعة والمتميزة التي ستنطلق الخميس القادم وتتواصل على مدى 60 يوماً في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة جازان المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى الغزواني، في اللقاء الإعلامي لإطلاق الروزنامة أن المهرجان يتمحور حول إبراز الميزة النسبية لما تتمتع به المنطقة لافتاً إلى أنه بمجرد صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بدأ الإعداد والتنفيذ من أجل التأسيس، ليس فقط لهذا الموسم بل من أجل المواسم في الأعوام القادمة عن طريق فريق مميز من أبناء المنطقة.

كما أفاد نائب المشرف على المهرجان الدكتور نايف أزيبي، بأن الفعاليات متنوعة بمختلف النواحي متمنياً أن ترتقي الفعاليات لطموحات سمو أمير المنطقة.