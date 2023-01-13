مهرجان شتاء درب زبيدة بـ “لينة التاريخية”يقدم رحلة ثقافية تراثية ترفيهية ممزوجة بروح الصحراء

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يواصل مهرجان شتاء درب زبيدة “الوجهة شمالية‬” الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في قرية لينة التاريخية – جنوب رفحاء – تقديم الفعاليات التاريخية والثقافية والترفيهية المختلفة على مدار 5 أيام متتالية في إجازة نهاية الأسبوع والإجازة المطولة ” الأحد و الاثنين”المقبلين من بعد العصر إلى 11 مساءً يومياً عبر خمس مناطق، وهي: منطقة سوق لينة التاريخي، حديقة لينة والمسرح ، حارة لينة ، منطقة الطفل ،منطقة المغامرات ، ليقدم للزائر رحلةٍ ثقافية تراثية ترفيهية ممزوجة بروح الصحراء، وفعاليات متجددة تشمل قافلة إبل درب زبيدة، مسيرة درب زبيدة، حكواتي درب زبيدة، فلم تاريخي قصير، أركان بيع منتجات درب زبيدة، أركان بيع الأكلات الشعبية، معارض تعريفية متنوعة، بالإضافة لمغامرات مخيم لينة البري؛

لتجربة الرصد الحي للنجوم والفعاليات الأخرى والاستمتاع بقضاء أوقات مليئة بالمتعة.