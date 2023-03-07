مهرجان صبيا للتسوق والترفيه يواصل فعالياته ويشهد إقبالاً من الزوار

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يواصل مهرجان صبيا للتسوق والترفيه المقام ضمن فعاليات وبرامج “شتاء جازان .. أجمل وأدفا”، استقبال زواره عبر مجموعة من الفعاليات المتنوعة والأركان المختلفة، حيث عكس الإقبال الكثيف النجاح الذي حققه المهرجان في إضفاء السعادة والفرح على الزوار من مختلف الفئات.

وتشمل الفعاليات المقامة بالمهرجان العديد من الألعاب الترفيهية ، وركن الرسم على وجوة الأطفال ، وعربات الفود كارت ، والمسابقات والعروض المتنوعة ، وخيمة التسوق ، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة بمشغولاتهم اليدوية التي تنوعت ما بين الأكلات الشعبية ، والنباتات العطرية ، والمفروشات ، والملابس ، والكروشيه ، والعديد من السلع والمنتجات التي تهم الأسرة، حيث أثبتت الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان قدرتها على الحضور اللافت من خلال توافد الزوار المستمر على أركانهم وشراء منتجاتهم.