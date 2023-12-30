مهرجان “عذق 4” بمحافظة ضمد يشهد إقبالًا من الزوار

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شهد مهرجان “عذق4” للذرة الرفيعة والنباتات العطرية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالشراكة مع محافظة وبلدية ضمد وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، بالحديقة العامة بالمحافظة خلال اليومين الماضيين إقبالًا من الزوار من أبناء وزوار منطقة جازان.

ويحرص الزوار على زيارة جميع الأركان والمعارض ومنها المعرض الزراعي الذي يضم منتجات ومعروضات تحاكي تاريخ الزراعة قديماً، والأركان والعروض التعريفية بجهود المزارعين في المحافظة ومنطقة جازان بوجه عام على زراعة الذرة وطرقها ومواسمها، ومنها موسم الخضير الذي تقطف حبوب الذرة الخضراء الطرية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية والأركان الخاصة بالأسر المنتجة والجمعيات والجهات المشاركة في المهرجان.