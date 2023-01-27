مهرجان ” قمم الدولي ” يُخصص مواقع للحرف والأطفال والأسر المنتجة

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خصص مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية في سبعة مواقع بمنطقة عسير عدد من الأركان للحرف اليدوية والأسر المنتجة وثالث للأطفال.

وقدم المشاركون والمشاركات في ركن الحرف عدد من انتاجاتهم الفنية في تزيين الأدوات المنزلية بالقط العسيري إضافة إلى الرسم على اللوحات فنية و الأقمشة وصناعة وتركيب الخرز في أشكال جمالية للإقتناء الشخصي، والتزيين المنزلي بأحجام مختلفة و عرض نماذج إبداعية لتجميع وتنسيق الزهور في باقات وحلل تضفي رونق خاص للمكاتب والمناسل مع لمسة تراثية، مع تصنيع حي ولحظي لعدد من الأواني المنزلية من الفخار مطرزة برسوم هندسية من طبيعة الجبال، وينتهي بجناح للتصوير الفوتغرافي بالزي المحلي تطبع وتسلم للزائر.

وفي جانب من المهرجان تم تجهيز ركن للأطفال لممارسة الرسم و التلوين بإشراف عدد من المتخصصات، مع مسرح مصغر للمسابقات الخفيفة وحكاية القصص للأطفال.