مهرجان مزاد التمور بالعلا يجذب السياح الأجانب

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شهد مزاد مهرجان تمور العُلا “ذوق فخرنا” , إقبال عدد من الزوار من عدد من الجنسيات, الذين أبدوا إعجابهم بالمهرجان وما يضمه من عروض مميزة للتمور بمختلف أنواعها وأصنافها , مشيرين إلى أنها تعد تجربة للتعرف على أنواع التمور ومميزاتها.

وتميز المهرجان بعرض العديد من أصناف التمور , وخاصة التمور التي تشتهر بها محافظة العلا وأبرزها صنفا “البرني والمبروم “.

ويهدف المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على مدار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى 11 نوفمبر القادم إلى خلق فرص تنافسية في بيع التمور بمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ لتعزيز دور المملكة في أن تصبح المصدِّر الأكبر للتمور على مستوى العالم.