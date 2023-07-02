مهمة خاصة في عسير تحبط ترويج 49,200 قرص خاضع للتداول

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قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن يقود مركبة بداخلها (49.200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي،في مهمة خاصة، واستمرارًا للحملة الأمنية على مهربي ومروجي المخدرات.

وأوضحت الشرطة أن قوة المهمات والواجبات تمكَّنت من رصد نشاط إجرامي لترويج (49,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في أحد مباني مركز الجوة بمحافظة سراة عبيدة،والقبض على مواطن يقود مركبة داخلها الكمية المضبوطة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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