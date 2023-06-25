مهندس في الأمن السيبراني: نسعى أن يكون حج هذا العام آمن وفي أفضل صورة من حيث المعلومات والشبكات

قال “سامي العتيبي” المهندس في الأمن السيبراني، إن المملكة العربية السعودية تسعى بكل جاهزية واستعداد من أجل أن يكون حج هذا العام آمن وفي أفضل صورة من حيث المعلومات والشبكات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مجموعة الأمن السيبراني تسعى لتحقيق الأمن المعلوماتي والإلكتروني، لحجاج بيت الله الحرام ولزوار المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أنه تم استحداث مجموعة آليات وتطبيقات جديدة لتمكين الأمن السيبراني من العمل بكفاءة عالية لتأمين حجاج بيت الله الحرام.