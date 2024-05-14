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مهندس معماري: أحذر من تركيب كاميرات المراقبة المرتبطة بالإنترنت داخل غرف النوم حتى لو ضمنت لك الشركة عدم اختراقها

14 مايو 2024 - 10:22 صباحًا
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حذر المهندس المعماري “تركي الحصين” من تركيب كاميرات مراقبة مرتبطة بالإنترنت داخل غرف النوم.

 

وقال “الحصين” في تصريحات لبرنامج الراصد عبر قناة «الإخبارية» : ” عملائنا يرفضون تركيب كاميرات المراقبة داخل منازلهم، خاصة غرف النوم ؛ نظراً لعدم اتصالها بالإنترنت وبالتالي احتمالية اختراقها ومن السهل أن ينتهي الأمر بالابتزاز لهؤلاء العملاء ”.

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وأضاف : ”إذا كانت الزوجة تعمل فمن الممكن أن تركب كاميرا مراقبة في صالة منزلها، لمراقبة أطفالها وعاملة المنزل ”.

 

وتابع : “أنصح دائماً العملاء بتركيب كاميرات المراقبة على أسوار المنزل أو على الشارع، أما في غرف النوم لا ننصح بذلك لسهولة اختراقها وهو أمر في غاية الخصوصية لأهل المنزل.

 

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14 مايو 2024 - 10:22 صباحًا
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