مهندس معماري: أحذر من تركيب كاميرات المراقبة المرتبطة بالإنترنت داخل غرف النوم حتى لو ضمنت لك الشركة عدم اختراقها

حذر المهندس المعماري “تركي الحصين” من تركيب كاميرات مراقبة مرتبطة بالإنترنت داخل غرف النوم.

وقال “الحصين” في تصريحات لبرنامج الراصد عبر قناة «الإخبارية» : ” عملائنا يرفضون تركيب كاميرات المراقبة داخل منازلهم، خاصة غرف النوم ؛ نظراً لعدم اتصالها بالإنترنت وبالتالي احتمالية اختراقها ومن السهل أن ينتهي الأمر بالابتزاز لهؤلاء العملاء ”.

وأضاف : ”إذا كانت الزوجة تعمل فمن الممكن أن تركب كاميرا مراقبة في صالة منزلها، لمراقبة أطفالها وعاملة المنزل ”.

وتابع : “أنصح دائماً العملاء بتركيب كاميرات المراقبة على أسوار المنزل أو على الشارع، أما في غرف النوم لا ننصح بذلك لسهولة اختراقها وهو أمر في غاية الخصوصية لأهل المنزل.