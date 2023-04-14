موائد الإفطار بمسجد سيد الشهداء بالمدينة .. صورة من صور الألفة والمحبة

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تعد موائد الافطار الجماعي صورة من صور الألفة والمحبة والتآلف بين المسلمين حيث يجتمع المواطن والمقيم والزائر على سفرة واحد تجمعهم أخوة الإسلام متاحبين ومتآلفين.

وفي مشهد يعبر عن هذه الروح رصدت عدسة “واس” الموائد الرمضانية بمسجد سيد الشهداء بالمدينة المنورة بصورة معبرة لهذا التآلف والتآخي حيث يعد الإفطار الجماعي في المدينة المنورة إحدى العادات الرمضانية التي اعتادها أهالي المدينة المنورة في صورة اجتماعية مميزة بهدف تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم، حيث يجتمع أفراد كل حيّ من الجيران والأصدقاء، تجمعهم أواصر الأخوة، مستشعرين روحانية الشهر الكريم، والكل يحمل ما تجود به نفسه.