مواجهات ثمن نهائي يورو 2024

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انتهى الدور الأول من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” المقامة في ألمانيا واكتمل عقد المنتخبات المتاهلة إلى ثمن النهائي.

وحسمت المنتخبات الستة عشر مقاعدها في ثمن نهائي يورو 2024، حيث تأهل كل من ألمانيا وسويسرا من المجموعة الأولى، و اسبانيا وإيطاليا من الثانية، واتجلترا والدنمارك وسلوفينيا من المجموعة الثالثة.

ومن المجموعة الرابعة تأهل كل من فرنسا وهولندا والنسما، ومن الخامسة رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا، ومن السادسة البرتغال وتركيا وجورجيا.

وجاءت مواجهة دور الـ 12 من كأس أمم أوروبا على النحو التالي:

سويسرا × إيطاليا

فرنسا × بلجيكا

ألمانيا × الدنمارك

البرتغال × سلوفينيا

اسبانيا × جورجيا

النسما × تركيا

انجلترا × سلوفاكيا