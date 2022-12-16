مواصلة رفع الفائدة تتجه بالذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

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ارتفع سعر الذهب اليوم لكنه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

و صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1787.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد بلوغه أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، وفقاً ل”رويترز”.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة مسجلة 1794.30 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكن جيروم باول، رئيس المجلس قال إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى استراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

وصعدت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.14 دولار للأوقية، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 1.4 في المائة في الأسبوع الجاري.

وخسر البلاتين 0.4 في المائة إلى 1002.58 دولار، وانخفض البلاديوم 3.6 في المائة ليبلغ 1726.87 دولار بعد أن هبط أكثر من 8 في المائة في الجلسة السابقة، ويتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.