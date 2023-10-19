مواطن يحول مزرعته القديمة لـ”مشروع سياحي”

حول مواطن سعودي بعد تقاعده مزرعة عائلته القديمة والمهملة في مدينة سكاكا إلى مشروع سياحي، حيث استثمر فيه عناصر الطبيعة والنخيل والجلسات الريفية، مقدماً نموذجاً تجارياً يتناسب مع المميزات البيئية في منطقة الجوف.

وأعاد المواطن تهيئة ما يتجاوز 4 آلاف متر من المزرعة، مع الحفاظ على الأشجار المثمرة وإنشاء ممرات مرصوفة بحجر الجندل الذي تمتاز به المنطقة، وعمل جلسات ريفية من الخشب وجلسات المكشوفة وتقديم أصناف متعددة من المخبوزات والشاي والقهوة السعودية.

ويمتاز المشروع بإنتاج ثمار المانجو والبرتقال واليوسفي العطرية، إضافة إلى الجلسات الريفية التي صممت بنموذج الأكواخ الخشبية ذات النوافذ الزجاجية، والتي تربط الزائر بصرياً مع عناصر المكان الممتدة بالخضرة.